Ahmet Kural'dan açıklama: Aşık olmadım
Dizi ve filmlerin aranan yüzü olan ve güzel şarkıcı Sıla ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşen Ahmet Kural, son ilişkisi ve duygusal hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ailece Şaşkınız ile 2 Mart'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, film ve kendileri hakkında merak edilenleri anlattı. Kısa bir süre önce Sıla ile yollarını ayıran Ahmet Kural'ın "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" sözleri olay oldu
Şarkıcı Sıla'yla ilişkisini noktalayan Ahmet Kural, biten birlikteliği hakkında konuşmadan 'aşk' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Kural, "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" dedi.
Ahmet Kural'ın bu açıklamasından sonra Sıla ile aşk yaşarken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada tekrar gündeme geldi.
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