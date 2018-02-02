Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet mi uyguladı?
Güzel şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin ayrılığının nedeni ise Sıla'nın Okan Can Yantır ile yemek yemesi olarak gösterildi.
ddialara göre, Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attığı öne sürüldü.
Akşam Life'ın haberine göre; Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.
Şiddete tahammül edemeyen Sıla, ilişkisini bitirdi. Kural’ın son pişmanlığı fayda etmezken Sıla, bir daha geri dönüşün olmayacağını da dile getirdi. Kural, daha önce de eski kız arkadaşının parmağını kırmıştı.
AKŞAM
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