Ahmet Özhan'ın kızının şahidi Erdoğan oldu
Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden olan usta sanatçı Ahmet Özhan'ın kızı Fatma Özgül'ün nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan nikah sonrası 3 çocuk talebini yineledi.
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Ahmet Özhan'ın kızı Fatma Özgül, hayatını Ömer Faruk Albayrak ile birleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaptı. Düğün törenine sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
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