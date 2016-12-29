Ahmet Şık gözaltına alındı
Polis ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahmet Şık'ı gözaltına aldı.
Ahmet Şık'ın bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Şık, kendi sosyal medya hesabından 'Gözaltına alınıyorum. Bir twittle ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim' sözleriyle haberi açıkladı. Şık'ın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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