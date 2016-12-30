Gazeteci Ahmet Şık için için karar verildi!
Ahmet Şık, dün yazdığı haberler ve attığı tweetler nedeniyle gözaltına alınmış, ifadesini vermişti. Bugün ise Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Gazeteci Ahmet Şık sorulara yanıt vermezken 'Gazeteciliği böyle soruşturamazsınız. Beş yıl öncesinin aynısı tekrar ediyor' şeklinde konuştu.
Ahmet Şık emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
12 TWEET SORULDU
Savcılık sorgusunda Şık'a, attığı 12 tweetin sorulduğu öğrenildi. Ayrıca Şık'a MİT ile ilgili yaptığı haberleri ve Cemil Bayık röportajının da sorulduğu öğrenildi.
Sorgunun ardından yaklaşık 3 saat sonra kararını açıklayan savcılık Şık'ı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
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