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Ahmet Şık için yapılan itiraza ret!

Ahmet Şık için yapılan itiraza ret!.19975
  • Giriş : 04.01.2017 / 15:11:00

Ahmet Şık'ın tutuklama kararına yapılan itirazın reddedildiği öğrenildi.

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Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz hakkında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirten hakimlik talebi reddetti.

Ahmet Şık, sosyal medya üzerinde FETÖ ve PKK terör örgütlerine propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İtirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi tutuklama kararına yapılan itirazı reddetti. Şık’ın tutuklanmasına sebep olan tweetlerini kararında örnek veren hakimlik, “..Şeklinde paylaşımlar yapılarak terör örgütü propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır” dedi.

İtiraz konusu olan tutuklama kararında somut delillerin olduğu belirtilen kararda, “İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin itiraza konu tutuklama kararında usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmayıp, kararın yerinde olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varılmakla, şüpheli müdafiinin yerinde görülmeyen itirazın reddine karar verilmek gerekmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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