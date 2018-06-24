Ahmet Şık ve Barış Atay milletvekili oldu
Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP yüzde 10 seçim barajını geçerek milletvekili çıkarma hakkını elde etti. HDP'nin barajı geçmesiyle İstanbul 2. bölge 1. sıra adayı gazeteci Ahmet Şık milletvekili oldu.
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