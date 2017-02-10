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Ahmet Türk, Bahçeli'yi ziyaret edecek!

Ahmet Türk, Bahçeli'yi ziyaret edecek!.11758
  • Giriş : 10.02.2017 / 17:09:00

Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

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Geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve sertbest kalan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere ziyarette bulunacak.

Ahmet Türk’ün tutuklu yargılanması Meclis’te Anayasa görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı’nın “doğru bulmuyorum” açıklaması yaparak kamuoyunun dikkatini çektiği başlıklardan biriydi.

Bu açıklamadan bir süre sonra bir kaç kez gittiği doktor kontrolleri ardından tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve tahliye edilen Türk, Bahçeli’ye teşekkür etmiş hatta bunun için kendisini ziyaret etmek istediğini belirtmişti.

Bahçeli’ye Türk’ün tahliyesi ile ilgili değerlendirmesi ve randevu talebi sorulunca  “Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum. Biz 2007 yılında TBMM'ye girdiğimizde orada bir çok siyasi parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?” diye konuşmuştu.

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