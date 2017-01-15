Facebook Twitter Rss

Ahmet Türk, Elazığ'a getirildi

Ahmet Türk, Elazığ'a getirildi.11758
  • Giriş : 15.01.2017 / 17:23:00

HDP'nin tutuklu milletvekili Ahmet Türk, Silivri'den Elazığ'a getirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ahmet Türk'ün bir süredir tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nden ani bir kararla Elazığ Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi gündemde olan Ahmet Türk’ün bugün sabah saatlerinde bulunduğu Silivri Cezaevi’nden çıkarıldı. Türk’ün, Elazığ Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son olarak gündeme getirilen sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü sağlık raporu için heyete girmesi beklenen Ahmet Türk’ün avukatları, daha önce yaptıkları başvuruda, davasının görüleceği Mardin’e yakın olan Diyarbakır’a nakledilmesini istemişti.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da dün bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Elazığ Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 farkla yeni

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açılıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açılıyor

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açılıyor

Sağlık Bakanlığı'nın "şehir hastaneleri projesi" kapsamında inşasına başlanan Yozgat Şehir Hastanesi

Uyuşturucu sattığı kızlara oral seks yaptırdı!

Uyuşturucu sattığı kızlara oral seks yaptırdı!

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen bir torbacıya 32 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

 

Fuatavni hesabını kim açtı?

Fuatavni hesabını kim açtı?

Twitter'da "fuaavni" hesabını ilk açan kişinin kim olduğu belirlendi.

Huzurevlerinde tam 19 bin 818 kişi yaşıyor

Huzurevlerinde tam 19 bin 818 kişi yaşıyor

Türkiye genelindeki huzurevlerinde toplam 19 bin 818 kişinin kaldığı öğrenildi.

 

Sarallar 35-40 bin kişiden oluşan bir yapı!

Sarallar 35-40 bin kişiden oluşan bir yapı!

Veysel Salihoğlu ile Tufan Gedik'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede ilginç bilgiler yer alıyo

İşte 'Fırat Kalkanı' bilançosu

İşte 'Fırat Kalkanı' bilançosu

TSK'nın Suriye topraklarında başlattığı operasyondan sayılar geliyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya