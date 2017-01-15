Ahmet Türk, Elazığ'a getirildi
Ahmet Türk'ün bir süredir tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nden ani bir kararla Elazığ Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.
Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi gündemde olan Ahmet Türk’ün bugün sabah saatlerinde bulunduğu Silivri Cezaevi’nden çıkarıldı. Türk’ün, Elazığ Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son olarak gündeme getirilen sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü sağlık raporu için heyete girmesi beklenen Ahmet Türk’ün avukatları, daha önce yaptıkları başvuruda, davasının görüleceği Mardin’e yakın olan Diyarbakır’a nakledilmesini istemişti.
Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da dün bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Elazığ Cezaevi’ne sevk edilmişti.
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