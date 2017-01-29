Ahmet Türk: Türkiye'nin sağlığı daha kötü
Ahmet Türk'ü ziyaret eden Tanrıkulu, Ahmet Türk'ün kendi sağlığından daha çok Türkiye'nin sağlığını düşündüğünün söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Örgüt üyeliği' suçlamasıyla 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ü cezaevinde ziyaret etti. Tanrıkulu, Ahmet Türk'ün "Sağlığım kötü ama Türkiye'nin sağlığı benimkinden daha kötü" dediğini aktardı.
Ziyareti kişisel Twitter hesabından paylaşan Tanrıkulu "Az önce cezaevinde ziyaret ettiğim Ahmet Türk, 'Sağlığım kötü ama Türkiye'nin sağlığı benimkinden daha kötü" dedi.
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