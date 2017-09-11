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Ahu Tuğba: ABD'deki kızıma ulaşamıyorum!

Ahu Tuğba: ABD'deki kızıma ulaşamıyorum!.14534
  • Giriş : 11.09.2017 / 11:48:00

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de yaşayan kızı ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşanan kasırga ile ilgili açıklama yaptı ve ABD'de yaşayan kızı Anjelik'e ulaşamadığını ve endişelendiğini belirtti.

Karayipler'de başlayan ve ABD'nin güney sahillerini de vuran Irma Kasırgası Florida Eyaleti'nin ikinci büyük şehri olan Miami'yi de etkisi altına aldı.

AHU TUĞBA KIZINA ULAŞAMIYOR

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılarak Miami'de yaşayan kızı Anjelik Calvin'e ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi.

"MİAMİ'DEKİ TÜRKLERİ NEDEN KORUMUYORSUNUZ"

Miami'deki Türk Konsolosluğu'na seslenen Tuğba; "Türk Dışişleri'ne sesleniyorum, neden doğru düzgün bir yer açmadınız, niye Miami'deki Türkler'i korumuyorsunuz." dedi.

ONUR AKAY ULAŞTI!

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın ise, yakın arkadaşı Anjelic Calvin'e WhatsApp üzerinden ulaştığı öğrenildi. Akay'a, marketlerde ekmek ve su bulamadıklarını söyleyen Calvin, "Kalabalık olarak bir evde sığındık. Marketlerde ekmek ve su bulamıyoruz ve krakerlerle idare etmeye çalışıyoruz." dedi.

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