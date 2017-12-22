Facebook Twitter Rss

AİHM'den FETÖ hakimine ret!

AİHM'den FETÖ hakimine ret!.19157
  • Giriş : 22.12.2017 / 17:13:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ hakiminin başvurusunu reddetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelğinden tutuklu bulunan eski hakimin başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olmak suçundan reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu bulunan ve tek kişilik hücrede kalması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini iddia eden eski hâkimin başvurusunu, açıkça dayanaktan yoksun olması, iç hukuk yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle kabul edilemez bularak reddetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hâkim Ayhan Bora, AİHM'e başvuruda bulundu. Tutukluluk kararının gerekçesiz olduğunu ileri süren Bora, cezaevinde tek kişilik hücreye konularak tecrit edildiğini savundu. Bora, başvurusunda, kendisine ihtiyacı olan ilaçların verilmediğini, avukatı ve ailesiyle de görüşemediğini belirtti.

Tek kişilik odada tutulması nedeniyle tedavisinin sağlanamadığını öne süren Bora, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini öne sürerek, tedbir kararı talep etti. Cezaevi koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) hükümlerini ihlal etmediği sonucuna varan AİHM, başvuranın fiziki koşullarının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Avrupa Cezaevi Kuralları'na uygun olduğunu belirledi.

AİHM, başvuranın tek kişilik odada kalmasının tecrit amacıyla değil, atılı suçların ciddiyeti ve terör örgütü üyeliğinden yargılanması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda AİHM, işkence ve kötü muamele iddialarına yönelik şikayeti, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

Tedbir talebini de reddeden AİHM, diğer şikayetlerin ulusal makamlara iletilmemesi ve Anayasa Mahkemesine sunulmaması nedenleriyle iç hukuk yollarının tüketilmediğine karar vererek, başvuruyu reddetti.

TÜRKİYE

Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız

TSK: 32'si öldürüldü!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Siirt'te operasyonlar düzenlendi.

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da yarın gerçekleşecek maçlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

 

OHAL komisyonundan ByLock kararı

OHAL komisyonundan ByLock kararı

Olağanüstü Hal Komisyonu, ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi.

BUDO ve İDO seferleri iptal!

BUDO ve İDO seferleri iptal!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO tüm seferlerini iptal etti.

 

Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi

Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla küçük Alpaslan için MİT devreye girdi.

İstanbul'da çatışma çıktı! Polisler olay yerinde

İstanbul'da çatışma çıktı! Polisler olay yerinde

İstanbul Çekmeköy'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya