Ajax'ın stadının yeni ismi 'Johan Cruyff Arena'
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Amsterdam Arena ismini taşıyan stadının adı, Johan Cruyff Arena oldu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Futbol takımına ev sahipliği yapan yaklaşık 55 bin kişi kapasiteli Amsterdam Arena'nın adının, Johan Cruyff Arena olarak değiştirildiği bildirildi.
Hollandalı Johan Cruyff, altyapısından yetiştiği Ajax'ta futbolcu ve teknik adam olarak efsane haline gelmişti. Uzun süre kanser tedavisi gören Cruyff, geçen yıl mart ayında hayatını kaybetmişti.
DİĞER HABERLER
Chapecoense'nin maçında çirkin tezahürat!
Geçtiğimiz aylarda uçağı düşen ve oyuncularının hayatını kaybettiği Chapecoense takımı, kötü bir tez
OAKA'da kaybeden Panathinaikos'tan itiraz
OAKA'da Fenerbahçe'ye iki maçta da kaybeden Panathinaikos, Euroleague'e itiraz mektubu gönderdi.
4 Başakşehirli futbolcu PFDK'ya sevk edildi
4 Başakşehirli futbolcu, sportmenliğe aykırı hareket etmeleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Güneş: Puan farkı oyunun dışın çıkarabiliyor
Fatih Altaylı: Tudor'un kalması imkansız
Fatih Altaylı, Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.