Ajda Pekkan: Keşke kazara çocuğum olsaydı
Süperstar Ajda Pekkan, özel hayatına dair yaptığı açıklamasında şöhretin getirdiği zorluklara değindi ve çocuk özlemini de ilk kez anlattı.
Yeni albüm hazırlıklarına devam eden Ajda Pekkan, "Şöhret bir zehirdir. Yetenekliysen o zehri içmeden olmaz. Ama sonra mutlaka hayatında o zehri dengeleyecek panzehri bulmak zorundasın" ifadelerini kullandı." Çocuk sahibi olmak müthiş bir şey" diyen Pekkan, "Keşke kazara olsaydı. Gerçi o dönem kendi ayaklarımın üstünde zor duruyordum, nereye bastığımı bile bilmiyordum" sözlerini dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konsere Game of Thrones tahtıyla çıkan Ajda Pekkan Hürriyet'e konuştu. Yeni albümü hakkında bilgi veren 72 yaşındaki Pekkan, merak edilenleri de anlattı.
Yeni albümde kaç şarkı olacak?
- 10 şarkı... Sinan Akçıl, Şehrazat, Serdar Ortaç ve Bülent Özdemir’in şarkıları olacak.
Albüm bu yaz başında çıkacaktı, neden gecikti?
- Albümün aranjörlüğünü Ozan Doğulu yapıyor. Biliyorsun Ozan’ın yoğunluğunu. Bu aralar da işleri çok yoğun. Benim de öyle olunca geciktik, yetişmedik. Şimdi ekim ayı gibi çıkarmayı planlıyoruz.
Aleyna Tilki’yi nasıl buluyorsun? Onda kendi gençliğini görüyor musun?
- Hiç alakası yok. Keşke onun bugünkü olanakları bende de olsaydı. Ben kendi çabalarımla Ajda Pekkan’ı yaratmaya çalıştım. Aleyna şimdi tüm olanaklara sahip. Teknik, proje ve sosyal medya olarak... İnşallah iyi kullanır. Ben onu çok beğeniyorum.
Ona bir tavsiyen var mı? Malum, şöhret tehlikelidir...
- Evet, şöhret tehlikelidir. Şöhret bir zehirdir. Yetenekliysen o zehri içmeden olmaz. Ama sonra mutlaka hayatında o zehri dengeleyecek panzehri bulmak zorundasın. Panzehri bulmazsan ölürsün. O panzehir kimi zaman aşk, kimi zaman gerçek başarıdır. Hayatta onları iyi dengelemek lazım. Ama bu yaşta Aleyna bayağı akıllı konuşuyor. Ama içsel olarak da öyle mi? Bilmiyorum. Çok akıllı. Çok takdir ediyorum. Kendi yaşının Türkiye’de çok güzel bir örneği. İnşallah yolu açık olur. Benim için çok örnek bir kız.
Bülent Ersoy’la da barıştınız bu arada...
- Evet, nihayet barıştık. Birbirimize öpücükler yolluyoruz. Ben zaten onu çok seviyorum. Beni bilirsin Cengiz, ben öyle kavga eden, önüne geleni mahkemeye veren biri değilim. Ama öyle bir saldırıya uğradım ki, ne olduğumu şaşırdım. Mahkemeye vermesem olmazdı. Ama Allah’tan birbirimizi anladık. Şimdi birbirimizden kıymetlisi yok. Çünkü bizim gibisi bir daha çıkmayacak... Gerçekten çok güzel sesi olan, müstesna bir sanatçı Bülent Ersoy. Ben kimseye bulaşmam, öyle kenardan kenardan gitmeyi seviyorum. Yengeç burcuyum ya...
NTV
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