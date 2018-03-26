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AK Parti %60 oy bekilyor

AK Parti %60 oy bekilyor.17930
  • Giriş : 26.03.2018 / 11:14:00

AK Parti hükümetinden 2019 seçimi ile ilgili açıklama geldi.

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2019 yılında yapılacak seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapan AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yüzde 60 oy beklendiğini bildirdi.

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. AB ile yapılacak zinve ile ilgili bilgiler veren Ünal'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Bizim AB ile ilgili herhangi bir şekilde geri adımımızın söz konusu olmadığını defalarca ifade ettik. Karşılıklı olarak verilen sözlerin yerine getirilmesi, süreç takibi ve bizim dile getirdiğimiz bazı husular var. Verilen sözlerin yerine getirilmesine kadar bugün birçok konu yerine getirilecek. AB'nin şunu görmesi gerekiyor, Türkiye bölgede 4 terör örgütü ile mücadele ediyor. Suriye'den kaynaklanan mülteci sorununa ilişkin oluşturulan geri kabul anlaşmasına Türkiye riayet ediyor.

Vize muafiyetine yönelik görüşmeler yapılmış, talep listesi iletilmişti. Biz bunu yerine getirdik. Bu talepleri yerine getirmemize rağmen AB sürekli olarak, vize muafiyeti ve geri kabul ile ilgili sanki 3 milyon avro Türkiye'ye veriliyormuş gibi hava oluşturuluyor. Türkiye kendisi almıyor. Mültecilere dönük, planlı, bütçelendirilmiş bir süreç dahilinde bu para harcamalarda kullanılıyor.

Bir ülkenin terörle mücadelesine dönük siz bir takım yaptırımlardan bahsediyorsunuz. İnsanların iradesinin korunması için yapılır terörle mücadele. Biz özgürlük mücadelesidir. Terörle mücadelenin bir sonucu olarak bölgede yaşayan insanlar günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar. Türkiye'nin terörle mücadeledeki haklı pozisyonunu anlatacak argümanlarla Türkiye gidiyor Sivillere dönük nasıl hassasiyet gösterildiği, biz tüm bunları anlatacağız. Türkiye'nin bir işgalci olmadığını, hem kendi sınırları içinde hem de dışında tehdit oluşturan terör kaynaklarına müdahale etmek gibi haklarını kullandığını anlattık, bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye, köşeye sıkıştırılarak, bir takım bitmez tükenmez ödevler verilerek kapıda bekletilecek bir ülke değil.

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