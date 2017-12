AK Parti 7 ülkeye temsilcilik açacak

AK Parti'den flaş hamle. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, partisinin Rusya, Fransa, Bosna Hersek, İngiltere, Almanya ve Makedonya'da temsilcilik açacağını duyurdu.AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, yaptığı açıklamada, parti tüzüğünde yurt içi teşkilatları gibi yurt dışı teşkilatlarına da bir atıf olduğuna işaret ederek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla 7 ülke 9 şehirde temsilcilik açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.Öncelikli olarak ABD, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Bosna Hersek ve Makedonya'da temsilcilik açacaklarını kaydeden Eker, "Yurt dışı teşkilatlanmasını zaten tüzüğümüz öngörüyor. Yurt dışı teşkilatlanmasında, her ülkenin kendi iç mevzuatını dikkate alıyoruz. Her ülkede belki farklı bir yasal kurum içinde olacak. Kimisinde, dernek, vakıf kimisinde doğrudan temsilcilik gibi, kimisinde sosyal bir grup gibi. O amaçla çalışmalar yapılıyor." dedi.Eker, temsilcilik açılacak ülkede hem Türk vatandaşları hem siyasi partiler ve hükümetlerle resmi temas noktası oluşacağını dile getirdi.Eker, öncelikli olarak 7 ülkenin seçilmesindeki nedenleri ise şöyle anlattı:"İlgi coğrafyamız, küresel merkezler, mesela Washington, New York, Balkanlar'da hem soydaşlarımızın bulunduğu, hem ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yoğun olarak bulunduğu, yüksek düzeyde temasımızın olduğu ülkeler. Hem bölge, coğrafya hem kültürel ilişkiler önemli. Dünya siyaseti, ekonomisi, küresel ticaret açısından AK Parti olarak bulunmamız gereken ülkeler olarak belirlediğimiz yerler."AK Parti'nin bir medeniyet tasavvuru olduğunu ifade eden Eker, "Sadece Türkiye'nin içi ile ilgili bir tasavvuru olan bir parti programından ibaret değil. Bir küresel tasavvuru, insanlık tasavvuru, medeniyet tasavvuru var. AK Parti, bütün dünya barışını, küresel güvenliği, bunun tamamına ait görüşleri olan bir önemli mefkure partisi. Dolayısıyla böyle bir partinin dünyanın önemli merkezlerinde temsilciliğinin bulunması, legal yollarla temas noktası olarak kullanılması son derece doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.Eker, FETÖ'nün karanlık bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, örgütün sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye dönük çalışmaları olduğunu hatırlattı.FETÖ ile mücadelenin sadece AK Parti değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün kuruluşları ile sivil ve siyasi bütün kurumları tarafından verilmesi gerektiğine değinen Eker, "Biz, parlamenter diplomasi, kamu diplomasi dahil birçok sahada, ticari ve iktisadi kuruluşlar dahil olmak üzere hep birlikte FETÖ'yle mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.Kaçan FETÖ teröristlerinin Avrupa'nın belirli merkezlerinde ve ABD'de Türkiye aleyhine yoğun kampanya yürüttüklerine dikkati çeken Eker, Türkiye'nin iktisadi, ticari, siyasi, sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye'nin tezleri ve terör örgütünün gerçek yüzünün yabancı ülkelere anlatılmasının önemine işaret etti.Eker şöyle devam etti:"2018 yılının başından itibaren AK Parti olarak ve sivil toplum kuruluşları eliyle FETÖ'nün üzerindeki örtüyü açacak şekilde yabancı ülkelere haklı davamızı anlatmamız söz konusu. Bunun için projelerimiz var, programlar hazırlanıyor. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Meclis grubumuzun üyeleri marifetiyle, gerek diğer teşkilatlarımız marifetiyle, gerekse iktisadi ticari kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları eliyle çalışmalar hazırlanıyor. Bunlar da devreye girecek. Çünkü FETÖ'nün 15 Temmuz'da yıkmak istediği tek başına AK Parti değil, bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmekti."TRT