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AK Parti 7 ülkeye temsilcilik açacak

AK Parti 7 ülkeye temsilcilik açacak.24189
  • Giriş : 29.12.2017 / 11:38:00

AK Parti hükümeti, 7 ülkeye temsilcilik açmak için harekete geçti.

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Sepet Beşik

AK Parti'den flaş hamle. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, partisinin Rusya, Fransa, Bosna Hersek, İngiltere, Almanya ve Makedonya'da temsilcilik açacağını duyurdu.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, yaptığı açıklamada, parti tüzüğünde yurt içi teşkilatları gibi yurt  dışı teşkilatlarına da bir atıf olduğuna işaret ederek, AK Parti Genel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 7 ülke 9 şehirde temsilcilik  açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Öncelikli olarak ABD, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Bosna Hersek  ve Makedonya'da temsilcilik açacaklarını kaydeden Eker, "Yurt dışı  teşkilatlanmasını zaten tüzüğümüz öngörüyor. Yurt dışı teşkilatlanmasında, her  ülkenin kendi iç mevzuatını dikkate alıyoruz. Her ülkede belki farklı bir yasal  kurum içinde olacak. Kimisinde, dernek, vakıf kimisinde doğrudan temsilcilik  gibi, kimisinde sosyal bir grup gibi. O amaçla çalışmalar yapılıyor." dedi.

Eker, temsilcilik açılacak ülkede hem Türk vatandaşları hem siyasi  partiler ve hükümetlerle resmi temas noktası oluşacağını dile getirdi.

Eker, öncelikli olarak 7 ülkenin seçilmesindeki nedenleri ise şöyle  anlattı:

"İlgi coğrafyamız, küresel merkezler, mesela Washington, New York,  Balkanlar'da hem soydaşlarımızın bulunduğu, hem ekonomik ve ticari  ilişkilerimizin yoğun olarak bulunduğu, yüksek düzeyde temasımızın olduğu  ülkeler. Hem bölge, coğrafya hem kültürel ilişkiler önemli. Dünya siyaseti,  ekonomisi, küresel ticaret açısından AK Parti olarak bulunmamız gereken ülkeler  olarak belirlediğimiz yerler."

AK Parti'nin bir medeniyet tasavvuru olduğunu ifade eden Eker, "Sadece  Türkiye'nin içi ile ilgili bir tasavvuru olan bir parti programından ibaret  değil. Bir küresel tasavvuru, insanlık tasavvuru, medeniyet tasavvuru var. AK  Parti, bütün dünya barışını, küresel güvenliği, bunun tamamına ait görüşleri olan  bir önemli mefkure partisi. Dolayısıyla böyle bir partinin dünyanın önemli  merkezlerinde temsilciliğinin bulunması, legal yollarla temas noktası olarak  kullanılması son derece doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Eker, FETÖ'nün karanlık bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak,  örgütün sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye dönük çalışmaları olduğunu  hatırlattı.

FETÖ ile mücadelenin sadece AK Parti değil, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin bütün kuruluşları ile sivil ve siyasi bütün kurumları tarafından  verilmesi gerektiğine değinen Eker, "Biz, parlamenter diplomasi, kamu diplomasi  dahil birçok sahada, ticari ve iktisadi kuruluşlar dahil olmak üzere hep birlikte  FETÖ'yle mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.

Kaçan FETÖ teröristlerinin Avrupa'nın belirli merkezlerinde ve ABD'de  Türkiye aleyhine yoğun kampanya yürüttüklerine dikkati çeken Eker, Türkiye'nin  iktisadi, ticari, siyasi, sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye'nin tezleri  ve terör örgütünün gerçek yüzünün yabancı ülkelere anlatılmasının önemine işaret  etti.

Eker şöyle devam etti:

"2018 yılının başından itibaren AK Parti olarak ve sivil toplum  kuruluşları eliyle FETÖ'nün üzerindeki örtüyü açacak şekilde yabancı ülkelere  haklı davamızı anlatmamız söz konusu. Bunun için projelerimiz var, programlar  hazırlanıyor. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Meclis grubumuzun üyeleri  marifetiyle, gerek diğer teşkilatlarımız marifetiyle, gerekse iktisadi ticari  kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları eliyle çalışmalar hazırlanıyor. Bunlar da  devreye girecek. Çünkü FETÖ'nün 15 Temmuz'da yıkmak istediği tek başına AK Parti  değil, bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmekti."

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