AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım
AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı adayını Binali Yıldırım olarak açıkladı. Dilekçeyi AK Parti, Naci Bostancı başkanlığındaki grup başkan vekillerine teslim edecek.
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