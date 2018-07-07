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AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım.24189
  • Giriş : 07.07.2018 / 16:09:00
  • Güncelleme : 07.07.2018 / 16:18:52

AK Parti, TBMM Başkanlığı adayını Binali Yıldırım olarak açıkladı.

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Büyüyen Beşik

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı adayını Binali Yıldırım olarak açıkladı. Dilekçeyi AK Parti, Naci Bostancı başkanlığındaki grup başkan vekillerine teslim edecek.

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