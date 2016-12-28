AK Parti Binali Yıldırım başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 11.20'de başladı.
DİĞER HABERLER
CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!
Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.
HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı böyle tepki verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o görüntüleri izlerken şaşkınlığını gizleyemedi.
Başbakan ile Bahçeli görüştü
Kastamonu'dan dönüşü geciken Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli 45 dakika görüştü