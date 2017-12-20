AK Parti binasını işgal davasında karar
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın darbeye kalkıştığı 15 Temmuz'da AK Parti binasını işgal eden 4 sanığa ağırlaştırılımış müebbet, 11 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.
TRT
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