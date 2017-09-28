Facebook Twitter Rss

AK Parti'de 10 başkan daha gidiyor

AK Parti'de 10 başkan daha gidiyor.18118
  • Giriş : 28.09.2017 / 07:44:00

AK Parti'de Kadir Topbaş'ın istifası sonrası 10 ismin daha gideceği açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yeniden AK Parti Genel Başkanlık koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim açıklaması yerini buluyor. Geçtiğimiz günlerde istifa eden Kadir Topbaş'ın ardından AK Parti'de 10 başkan daha değişecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa etmesinden sonra AK Parti’de düzenlenen iki kritik toplantıda belediyelerle ilgili çalışmalar değerlendirildi. 2019’daki yerel seçimlere kadar üç büyükşehir ile 10’a yakın ilçe belediyesinde benzer değişimin yaşanabileceği belirtiliyor.

AK Parti’de bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan iki toplantıya da İBB Başkanlığı’ndan istifa eden Kadir Topbaş ve İstanbul damgasını vurdu. İstanbul’da yapılan istişare toplantısından sonra önceki günkü MYK toplantısında bugün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için aday seçimleri ele alındı.

Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, süreç hakkında teknik bilgi verdi. İstanbul’da pazar günü yapılan istişare toplantısında üç belediye başkanının ismi gündeme gelirken, bunlardan Mevlüt Uysal’ın adının öne çıktığı kamuoyuna yansımıştı. Partide yapılan temayül yoklamalarında da ağırlığın Uysal üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

SIRADA BAŞKA BELEDİYELER VAR
MYK’da isimlendirme yapılmazken, AK Parti’de 2019 mart ayında yapılacak seçimlere kadar İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde birden fazla belediye başkanının görevden ayrılabileceği konuşuluyor.

Üç büyükşehir belediye başkanı ve 10’a yakın ilçe belediye başkanıyla ilgili benzer bir süreç yaşanacağı ve 2019 yerel seçimlerine farklı isimlerle gidileceği dile getiriliyor. Parti içerisinde belediye seçimlerinin yoğun şekilde konuşulmaya başlanmasıyla birlikte, çok sayıda eski bakan ve milletvekilinin büyük illerde aday olarak değerlendirileceği iddia ediliyor. Bunlardan en önemli isim olarak İstanbul için Binali Yıldırım dillendiriliyor.

SAHAYA İNME ZAMANI GELDİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın pazar günü İstanbul’da yapılan istişare toplantısında “Görevi devralacak arkadaş, performans gösterirse, 2019’da aynı şekilde yola devam ederiz. Bundan sonraki süreç çok önemli. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır. 2019’a daha zaman var demeyeceğiz. Sahaya inme zamanımız geldi. Çok kritik bir döneme giriyoruz. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip, İstanbul’u almalıyız. Milletvekillerimizle teşkilatımızla birlikte çalışalım” dediği belirtildİ.

'BÜTÜNŞEHİRİ SEÇİME YETİŞTİRİN'
HÜKÜMET, 2019 yerel seçimlerine yetiştirilmek üzere başlattığı yasa çalışmasında son aşamaya geldi. 750 bin nüfusun üzerinde olan yerleri ‘büyükşehir’, onun dışında kalan tüm illeri ‘bütünşehir’ olarak tanımlayan düzenlemenin, 2019 yerel seçimlerine yetiştirilmesi için 6 ay içinde yasalaşması gerekiyor.

- Taslak, il özel idareleri eliyle yapılan bazı hizmetlerin, şehir belediyelerine aktarılmasını öngörüyor. Taslağa göre, bir önceki düzenlemede bazı yetkileri elinden alınan ilçe belediyeleri de güçlendirilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yenilikler içeren yerel yönetimlerin reform paketinin, 2019 yerel seçimlerinden önce hayata geçirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

- Yerel seçimlere yönelik yasal düzenlemelerin 2019 seçimlerinde uygulanabilmesi için 25 Mart 2018’e kadar yasalaştırılması gerekecek.

- Düzenlemeyle, il özel idarelerinde hizmet ağırlıklı bazı çalışma alanlarının, bütünşehirlere devredileceği belirtiliyor. İlçe belediyelerinin bir önceki düzenlemeyle kısıtlanan bazı yetkilerinin arttırılacağı, yerelde hızlı ve sürekli hizmet verilmesinin sağlanacağı da ifade ediliyor. Bu düzenlemenin, valilerin görevlerini ‘sembolik ve temsil amaçlı’ olarak sınırlandıracağı kaydediliyor.

HÜRRİYET

Bu yaz için önerilebilecek gömlek – pantolon kombinleri

Baykal: Asarız keseriz olmaz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Akşener partinin adını açıklayacak!

Akşener partinin adını açıklayacak!

Ünlü siyasetçi Meral Akşener yeni partisinin adını açıklayacak.

Baykal: Asarız keseriz olmaz

Baykal: Asarız keseriz olmaz

CHP'li Deniz Baykal, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.

 

Flaş! AK Parti'de kamp tarihi belli oldu!

Flaş! AK Parti'de kamp tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti'de kampının tarihi belli oldu.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü.

 

Hükümet: Sınırlar değiştirilemez!

Hükümet: Sınırlar değiştirilemez!

Kuzey Irak'ta yapılan referanduma Ankara'dan sert tepki geldi.

Erdoğan: İsrail seni kurtarmaz

Erdoğan: İsrail seni kurtarmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta yapılan seçimlere değindi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya