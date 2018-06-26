AK Parti'de 145 yeni vekil Meclis'te
Türkiye tercihini yaptı ve bir kez daha AK Parti dedi. Tamamlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'de 145 yeni milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği öğrenildi.
1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı 317 olan AK Parti, bu seçimlerde 295 milletvekiliyle Mecliste yer alacak. AK Parti'de yeni dönemde 145 yeni isim Meclise girerken, bu isimlerden 34'ü daha önce farklı dönemlerde Mecliste yer almıştı.
Bu isimler arasında Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Isparta Milletvekili Recep Özel, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Siirt Milletvekili Osman Ören, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır yer alıyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Açıklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği iddiası yanıt buldu.
İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi
Başbakanlık görevi bitecek olan Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu.