AK Parti'de 15 Temmuz sergisi!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hain kalkışmasının püskürtülmesinin 1. yıldönümü olan 15 Temmuz için harekete geçen hükümet, 15 Temmuz Meydanların Dili Sergisi AK Parti Genel Merkezi'nde açılıyor.
Serginin açılışana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile partililer kataldı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor. "15 Temmuz gecesi tüm Türkiye aynı duyguda birleşti.Bir millet o gün ayağa kalktı ve namusunu çiğnetmedi" diyen Yıldırım'ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Biz daima birk olacağız, beraber olacağız, kimseye millet iradesini çiğnetmeyeceğiz. Hainlere ülkemezi vatanımızı teslim etmedik etmeyeceğiz. Çalınan bütün edğerlerimizi geri alacağız.
TRT
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