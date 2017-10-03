Facebook Twitter Rss

AK Parti'de 4 ilçe başkanı değişti

AK Parti'de 4 ilçe başkanı değişti.20762
  • Giriş : 03.10.2017 / 08:33:00

AK Parti'de 4 ilçenin başkanının gece yarısı değiştiği duyuruldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği değişiklikler gece yarısı gerçekleşti. AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlarının değiştiğini duyurdu.

Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atandı.

TRT

İstanbul'daki belediyelere operasyon!

Öldürülmeden 10 gün önce tehdit!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'dan Sena Nur Çelik'e yasak!

Erdoğan'dan Sena Nur Çelik'e yasak!

Erdoğan, AK Partili Sena Nur Çelik'e direksiyon yasağı koydu.

AYM, CHP'li vekillerin itirazını reddetti!

AYM, CHP'li vekillerin itirazını reddetti!

Anayasa Mahkemesi, CHP'li Milletvekillerinin itirazını reddetti.

 

Bahçeli: HDP Meclis'te olmasa da olur

Bahçeli: HDP Meclis'te olmasa da olur

Bahçeli, gazetecilerin HDP ile ilgili sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Ankara'da zirve üstüne zirve

Ankara'da zirve üstüne zirve

TBMM’nin açılış resepsiyonundan sonra önemli bir zirve daha gerçekleştirildi.

 

Cumhurbaşkanı, torunu için alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı, torunu için alışveriş yaptı

Torunu için alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kasiyer para almak istemeyince, Erdoğan itiraz

AK Partili vekil Taşkesenlioğlu fenalık geçirdi!

AK Partili vekil Taşkesenlioğlu fenalık geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı toplantıya katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkese


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya