AK Parti'de 4 ilçe başkanı değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği değişiklikler gece yarısı gerçekleşti. AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlarının değiştiğini duyurdu.
Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atandı.
TRT
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