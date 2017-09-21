AK Parti'de 5 ilçe başkanı görevden alındı
AK Parti'den deprem yaşanıyor. AK Parti Genel Merkezi, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar, Çağlayancerit İlçe Başkanı Veli Çetinkay, Göksun İlçe Başkanı Mehmet Akif Bolat ve Nurhat İlçesi Başkanı Baki Kurt görevinden alındı.
Görevden alınan ilçe başkanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Özdemir, “Bu arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Hem kongrenin hazırlık süreci hem de aday belirleme sürecinin genel merkezin bizzat kendi kontrolünde yapıldığını ifade eden Özdemir, "Arkadaşlarım da yanımda, onlar benim yol arkadaşlarım. Onun için onlarla birlikte basının huzuruna çıkmak istedim. Bu arkadaşlarımız bugünden sonra yeni arkadaşlarımıza görevlerini devredecekler. Onlar da yine partimizin çıtasını ellerinden geldiğince, başarılı bir şekilde götürmeye çalışacaklar. Ben şunu söyleyebilirim, bu beş arkadaşımızla da uzun süredir çalışıyorum. İl başkanı olmadan önce de il başkan yardımcılığı dönemimde de, seçim çalışmalarımızı ben bu arkadaşlarımızla yaptım. Bu arkadaşlarımıza genel merkezimiz teşekkür etti. Bundan sonra da yine onlarla istişare ederek belirleyeceğimiz yeni arkadaşlarımız olacak" diye konuştu.
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