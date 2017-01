AK Parti'de 75 bin kişi hazır!

AK Partililer, referandum oylaması için şimdiden hazır! Seçim günü yaklaşık 75 bin kişinin sandık başında görevde olacağı belirtiliyor.İllerde, bir yandan referandum sürecinin organizasyon ve takibini yapacak Seçim Koordinasyon Merkezleri (SKM) oluşturulurken, diğer yandan da sandık başlarında görev yapacak görevliler belirlenmeye başlandı. Türkiye genelinde toplam 75 bin kişinin görev alacağı SKM birimleri, 31 Ocak Salı gününe kadar oluşturulmuş olacak. Bunun yanında her sandık için resmi sandık kurulu üyelerinin yanında, gönüllü çalışacak sandık müşahitleri de belirlenerek sahaya indirilecek. Hazırlıklar, referandum tarihinin kesinleşmesine göre sonuçlandırılarak takvim de netleştirilecek.AK Parti SKM Başkanı Yıldız Seferinoğlu, referandum çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

AĞIRLIKLI 9 NİSAN: Cumhurbaşkanımız Salıya kadar onaylarsa referandumun 2 Nisan’da yapılma olasılığı da var. Ancak ağırlıklı olarak 9 Nisan tarihinin daha yüksek ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Biz, çalışmalarımızı Anayasa Değişikliği gündemde yokken başlatmıştık. Şimdi hızlandırıyoruz.

31 OCAK’A KADAR…: Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçtiği günün öğle saatlerinde ilk toplantımızı yaptık ve nasıl bir çalışma yürüteceğimizi ortaya koyduk. 31 Ocak Salı gününe kadar tüm il ve ilçelerde, bir başkan ve yardımcısının altında çalışacak 5 kişilik bir ekipten oluşacak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) oluşturulacak. Bunların altında da çalıştıracakları uzmanlar olacak. Ortalama 70’er kişilik bir ekip oluşturulmuş olacak.

REFERANDUM ORDUSU: Toplamda Türkiye genelinde 75 bin kişiyi bulacak bu ekip 31 Ocak’a kadar belirlenmiş olacak. Şu anda 58 ilde oluşturuldu. 23 ilde de en geç Salı günü tamamlanmış olacak. Bunların büyük bölümü zaten var sistemimizde, ancak her seçim öncesi listeler revize ediyoruz. Taşınanlar, ayıklamamız gereken kişiler olabiliyor.

SANDIK MÜŞAHİTLERİ: Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK) resmi olarak sandık başında bulundurulmak üzere istediği sandık kurulu üyeleri de belirlenecek. Resmi kurul üyelerinin yanı sıra, partimiz adına sandıkları gözetlemek, itirazda bulunulabilecek durumlarda müdahil olmak üzere ‘sandık’, ‘kat’, ‘bina’ ve ‘okul’ sorumlusu şeklinde kademelenmek üzere “sandık müşahitleri” belirlenecek. Sandık müşahitlerini rastgele seçmiyoruz. O sandıkta oy kullanan kişiler arasından seçiyoruz ki, seçmen profilini bilsin. Öncesinde sandıkta kimler oy kullanıyorsa onlarla temas kursun, ziyaretler yapsın diye.

SMS İLE TEYİT: Görevli kişiler belirlendikten sonra onlara bilgilendirme mesajları gönderiliyor. SMS’ye bir hafta içinde olumlu yanıt verilmezse o kişi otomatik olarak hazıyadığımız sistemden düşürülüyor.

6 BÖLGEYE ÖZEL HEYET: Genel Merkez’de de Türkiye 6 bölgeye ayrılarak her bölgeye bir başkan görevlendirilecek. Bu bölge başkanları, seçime son 20 gün kala bölgelerine gidip sandık görevlilerinin eğitimlerinin tamam olup olmadığına bakacak. Varsa eksikleri tamamlayacak.

BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI: Bu arada Genel Merkez, müşahit kimlik kartlarını, oy kullanma sürecinin anlatıldığı kısa filmi gönderiyoruz. YSK’nın yayınladığı seçim genelgesini de kitap haline getirip görevlilere ulaştırıyoruz. Seçim sırasında çoğu sandık kurulu başkanı bile bizim arkadaşlarımız kadar bilgi sahibi olmayabiliyor.

SONUÇ ALIM SİSTEMİ

Seçim günü sandıkların açılmasıyla birlikte ‘Sonuç alım sistemi’nin devreye gireceğini ifade eden Seferinoğlu, “Tüm illerde ve genel merkezde çAğrı merkezleri kurulacak. Her sandıkta bir kişi olacak. Her 30 sandık da, çAğrı merkezindeki bir kişiye zimmetlenecek. Genel Merkez’de de 100 kişilik bir çAğrı merkezi olacak. Her sandık için bir kişi sonuçları ya cep telefonundan doğrudan sisteme girecek, ya da telefonla bu merkezlere bildirecek. YSK’dan gelen verilerle bu sonuçlar paralel görüleceği için farklı rakamlar olduğu takdirde anında müdahale edilebilecek” dedi.