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AK Parti'de Hakkari İl Başkanlığına atama

AK Parti'de Hakkari İl Başkanlığına atama.20762
  • Giriş : 26.01.2018 / 16:14:00

AK Parti'de Hakkari İl Başkanlığına atama gerçekleştirildi.

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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Hakkari İl Başkanlığına Emrullah Gür'ün getirildiğini duyurdu.

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