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AK Parti'de 'istifa' krizi!

AK Parti'de 'istifa' krizi!.20762
  • Giriş : 04.10.2017 / 08:34:00

AK Parti'de istifası beklenen başkanlardan biri kazan kaldırdı.

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Büyüyen Beşik

AK Parti karıştı. İstifası beklenen başkanlardan olduğu iddia edilen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in ardından istifası beklenen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'dan ilginç bir çıkış geldi.

Uğur’un, “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği öne sürülüyor.

AK Partide Balıkesir krizi... Belediye Başkanı Edip Uğur İstifa etmiyorum, siz görevden alın mesajı verdiAK Parti’de genel başkan yardımcılığı da yapan Uğur’un, ‘partiden istifa edip bağımsız olarak belediye başkanlığına devam etme’ kararı aldığı iddia edildi.

İL BAŞKANLARI İSTİFA ETTİRİLDİ

Bu arada kongre sürecinde göreve devam etmeyecek bazı il başkanlarının da istifalarının alınmasına devam ediliyor. Önceki gün Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanları istifa ettirildi.

BAŞKAN NASIL GÖREVDEN ALINIYOR?

Belediye başkanlarının hangi durumlarda görevden alınacağı 13 Temmuz 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yapılıyor.
Kanunun 44. maddesinde belediye başkanı,

Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi,

Seçilme yeterliğini kaybetmesi (1 yıl ve üzeri hapis cezası alması),

Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,

Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin meydana gelmesi durumlarında İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla görevden alınıyor.

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