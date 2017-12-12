AK Parti'de kongre heyecanı!
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'den başlattığı il kongreleri tam gaz sürüyor. Hafta sonu Başbakan Binali Yıldırım Artvin ve Ardahan'dan başlayarak il kongrelerine iştirakiyle kongre süreci hızlanacak.
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür konuşmasındaki "Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız." sözleri üzerine hazırlanan 6. Olağan Kongre takvimi işliyor.
4 Temmuz'da beldelerde başlayan kongre süreci, 19 Ağustos'ta ilçe kongreleriyle devam etti. Yurt genelinde her hafta sonu ortalama 60 ilçede yapılan kongrelerle süreç büyük oranda tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Kasım'da memleketi Rize'den başlattığı il kongreleri kapsamında da bugüne kadar Bayburt, Gümüşhane, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş ve Sivas kongreleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Yalova ve Karaman il kongrelerine katılacak.
Bugüne kadar birçok ilçe kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım'ın da bu hafta sonundan itibaren Artvin ve Ardahan'dan başlayarak il kongrelerine katılmasıyla 6. Olağan Büyük Kongre süreci hızlanacak. Yıldırım bu hafta sonu Çankırı ve Kırıkkale kongrelerine de katılacak.
AK Parti'de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 30 büyükşehirde kongre süreci başlayacak. İl kongrelerinin Mart ayında tamamlanması hedefleniyor.
İl kongreleri bittikten sonra AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihine ilişkin çalışmalar başlayacak. AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin Eylül ayından yapılması planlanıyor. Olağan kongrenin kesin tarihi, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan ile partinin yetkili organlarınca belirlenecek.
TRT
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