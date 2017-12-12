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AK Parti'de kongre heyecanı!

AK Parti'de kongre heyecanı!.17077
  • Giriş : 12.12.2017 / 12:45:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı il kongreleri devam ediyor.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'den başlattığı il kongreleri tam gaz sürüyor. Hafta sonu Başbakan Binali Yıldırım Artvin ve Ardahan'dan başlayarak il kongrelerine iştirakiyle kongre süreci hızlanacak.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa  seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür konuşmasındaki "Bu yıl sonuna kadar  bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda  bir yapılanmanın adımlarını atacağız." sözleri üzerine hazırlanan 6. Olağan  Kongre takvimi işliyor.

4 Temmuz'da beldelerde başlayan kongre süreci, 19 Ağustos'ta ilçe  kongreleriyle devam etti. Yurt genelinde her hafta sonu ortalama 60 ilçede  yapılan kongrelerle süreç büyük oranda tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Kasım'da memleketi Rize'den başlattığı il  kongreleri kapsamında da bugüne kadar Bayburt, Gümüşhane, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş  ve Sivas kongreleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Yalova ve Karaman  il kongrelerine katılacak.

Bugüne kadar birçok ilçe kongresine katılan AK Parti Genel Başkan  Vekili ve Başbakan Yıldırım'ın da bu hafta sonundan itibaren Artvin ve  Ardahan'dan başlayarak il kongrelerine katılmasıyla 6. Olağan Büyük Kongre süreci  hızlanacak. Yıldırım bu hafta sonu Çankırı ve Kırıkkale kongrelerine de  katılacak.

AK Parti'de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 30 büyükşehirde  kongre süreci başlayacak. İl kongrelerinin Mart ayında tamamlanması hedefleniyor.

İl kongreleri bittikten sonra AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin  tarihine ilişkin çalışmalar başlayacak. AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin  Eylül ayından yapılması planlanıyor. Olağan kongrenin kesin tarihi, Cumhurbaşkanı  ve Genel Başkan Erdoğan ile partinin yetkili organlarınca belirlenecek.

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