AK Parti'de referandum hazırlığı başladı

16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği referandumu için AK Parti'de hazırlıklar devam ediyor. Yapılan çalışmalara ilişkin AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'dan açıklama geldi.Referandum sürecinde çalışmalarının fikir gücünü parti teşkilatlarından alacaklarını belirten Sorgun, en önemli partnerlerinin sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve yazarlar olacağını söyledi.Sorgun, Türkiye genelinde hem kanaat önderleriyle hem sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını ifade etti.Kamuoyu araştırmalarına göre, halkın önemli bir kesiminin anayasa değişikliğine müspet baktığına değinen Sorgun, "Vatandaşlarımızın önemli bir kesimi önümüzdeki pakete 'evet' diyeceğini beyan ediyor, anketler bunu gösteriyor. Anayasa Değişikliği paketinin kamuoyunda tartışılmaya başladığı günden bu tarafa aşama aşama bu oranların her gün yükselmekte olduğunu görüyoruz. Toplumumuza bunu anlattıkça, toplumuzun bunu benimsediğini, kabullendiğini görüyoruz." dedi.AK Parti'nin, toplumu germeden, yormadan, kutuplaştırmadan bir kampanya yürüteceğine işaret eden Sorgun, "evet" kararının doğru olduğunu ve vesayete son verme amaçlı bir karar olduğunu anlatacaklarını bildirdi."Üye ve gönüllülerimizle kampanyayı yürüteceğiz"Sorgun, referandum süreci için seçim koordinasyon merkezlerinde, tüm il ve ilçe teşkilatlarından 6'şar kişi olmak üzere toplam 6 bin 306 kişi görevlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Kampanya sürecinde bunu yürütecek ekip, burada tüm milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, il başkanlarımızla, gönüllülerimizle, önceki dönem görev yapan partili arkadaşlarımızla bu kampanyayı birlikte yürüteceğiz. Ülkemizin geleceği için, ülkemizin geleceğine kim 'evet' diyorsa, vesayetin sona erdirilmesi için kim 'evet' diyorsa onlarla bu kampanyayı yürüteceğiz. Partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Bütün üyelerimiz ve gönüllülerimizle bu kampanyayı yürüteceğiz."AK Parti'nin 81 il ve 970 ilçe başkanı ile toplantılar yapıldığını anlatan Sorgun, Doğu ve Güneydoğu'dan gelen teşkilat mensuplarının güvenlik sıkıntısı yaşamadıklarını aktardıklarına değindi.Herkesin özgür iradesinin sandığa yansıması konusunda devletin, hükümetin, güvenlik kuvvetlerinin ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayan Sorgun, "Bunu sürekli İçişleri Bakanımızla ve güvenlik görevlilerimizle görüşüyoruz. Bu konuda herhangi bir endişemiz olmayacak." dedi.Doğu ve Güneydoğu'da anayasa değişikliğine yüksek oranda "evet" çıkacağını savunan Sorgun, "Vesayete son veren 18 maddelik 19'uncu anayasa değişiklik paketinin büyük oranda Doğu'da ve Güneydoğu'da kabul gördüğünü ifade edebiliriz." ifadesini kullandı.Ahmet Sorgun, seçilme yaşının 18'e indirilmesine yönelik eleştirilere yönelik, şunları kaydetti:"Bir örnek vereyim, bugünkü anayasamıza göre, Fatih Sultan Mehmet mezardan kalkıp gelse aday olmak istese, 21 yaşında İstanbul 'u fethetmiş, sen aday olamazsın 25 yaşına gelmemişsin diyeceğiz. İstanbul 'u fethedecek kadar çağ açıp kapatacak kadar gerçekten yetkin bir şahsiyete sen 25 yaşına gelmediğin için aday olamazsın diyeceğiz. Bu Anayasa Değişikliği 8,5 milyon genci kapsıyor. Her zaman gençlerimizin önünü açtık. Bu genç nüfusumuzla iftihar etmemiz gerekiyor. Bu gençlerimize ulaşmak için ne gerekiyorsa sosyal medya ve her türlü argüman kullanarak gençlerimize ulaşıyoruz ve bununda olumlu dönüşlerini alıyoruz."TRT