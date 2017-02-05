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AK Parti'de referandum planı!

AK Parti'de referandum planı!.20762
  • Giriş : 05.02.2017 / 08:24:00

AK Parti hükümeti, Anayasa referandumu için meydanlara inecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük kavgalara neden olan Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa Değişikliği referandumu için AK Parti harekete geçti. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri meydanlara iniyor.

AK Parti, 16 Nisan'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili Anayasa Değişikliği için çalışmalarına hız verdi. Öncelikli olarak il, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları, belediye başkanları Anayasa Değişikliği konusunda Ankara'ya çağrılıp bilgilendiriyor. Bu toplantılar önümüzdeki hafta da devam edecek. Toplantılar sırasında kampanya süreci, vatandaşa sistem nasıl anlatılacak gibi bilgiler veriliyor. Partililerin merak ettiği konulara açıklık getiriliyor. Bunlar tamamlandığında ve propaganda süreci başlayacak ve teşkilatlar ev ev dolaşacak, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri de meydanlara inecek.

1 KASIM SEÇİMLERİ

AK Parti'nin MYK ve strateji toplantılarında kamuoyu anketleri ile kampanyaya dönük çalışmalar masaya yatırıldı, öncelikli hedeflerin ne olacağı tartışıldı. Ak Parti, oy oranları ve kampanyanın öncelikli hedefini belirledi: Yüzde 62. AK Parti ve MHP, 1 Kasım seçimlerinde yaklaşık yüzde 62 oy aldı. Bu da anayasa değişikliğinin geniş bir tabana yayıldığını, toplumun büyük bir bölümünü kapsadığını gösteriyor. AK Parti, kampanya süresinde bu seçmen tabanını konsolide etmeye çalışacak. Kararsızlar arasındaki hedef kitle de yine iki partiye oy atan ancak şu anda kararsızlar arasında yer alan grup olacak. Özellikle de MHP seçmenin sandığa gidip evet oyu kullanması sağlanmaya çalışılacak. MHP'li seçmene sıcak gelmeyecek söylemler olmayacak. Kadınlara, gençlere yönelik, her bölge için ayrı stratejiler geliştirilerek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE İLİŞKİN MERAK EDİLENLER

Bu söylemler ile de çıta daha da yukarı çekilmeye çalışılacak. Önümüzdeki dönemde ekonomi ve istihdam konusunda da önemli adımlar atılması bekleniyor. Özellikle mevcut çalışanların işlerini korumaları, işten çıkarmaların meydana gelmemesi için işverenin desteklenmesine yönelik formüller hayata geçirilecek. AK Parti MYK toplantısında gerek anketler gerekse vatandaşın düzenlemeye nasıl baktığına ilişkin izlenimler paylaşıldı. AK Parti kurmaylarının ortak yorumu ise "Vatandaş bu düzenlemeye sıcak bakıyor. İçeriğini anlatırsak çok rahat bir şekilde referandumda evet oyu çıkar. Yüzde 50'nin altında kalması mümkün görünmüyor" oldu.

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