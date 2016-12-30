AK Parti'den 34 FETÖ'cü ihraç edildi
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü'nün AK Parti içindeki yapılanması ihraç edildi.
Erol Kaya'nın açıklamasına göre 58 belediye başkanı, 608 belediye meclis üyesinin ihraç edildiğini açıkladı.
Meclis üyelerine yönelik eğitimler hakkında bilgi veren Kaya, "Teknik ve siyasi konularda, halkla ilişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında bütün meclis üyelerini eğitime aldık. Kasım ayından bu yana AK Parti'nin 3 bin 499 meclis üyesine eğitim verildi." açıklamasında bulundu. Bu çalışmalarının Anayasa Değişikliği referandumu ile alakası olmadığının altını çizen Kaya, "Biz bunu normalde haziran ayında planlamaya başlamıştık. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki FETÖ soruşturmaları nedeniyle Kasım'a sarktı" dedi. Bu toplantılarda referandum sürecinde belediyelerin dikkat etmesi gereken noktalar üzerinde de durduklarını ifade eden Kaya, "Özellikle altyapı, üstyapı çalışmalarında daha hassas ve dikkatli olmalarını, altyapı çalışmalarını, açılışları takvimlendirmelerini istiyoruz. Bir şekilde referanduma da hazırlanıyoruz."
7 BELEDİYE BAŞKANI İHRAÇ EDİLDİ
Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 isim ihraç edildi. Meclis üyelerinden 25'inin işlemleri sürüyor, 68'i ise takip aşamasında." dedi.
TRT
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