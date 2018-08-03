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AK Parti'den ABD'ye sert tepki!

AK Parti'den ABD'ye sert tepki!.9888
  • Giriş : 03.08.2018 / 15:07:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin Brunson tavrına AK Parti'den tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Brunson konusunda takındığı tavır ve yaptırım kararına ilişkin AK Parti'den tepki geldi. Açıklamada 'ABD'nin yaptırım kararı siyasidir, tehditkar dil asla kabul edilemez' denildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının siyasi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''Tehditkar dil asla kabul edilemez. ABD yönetiminin dostluk ilişkilerini hiçe sayan ifadeleri, sağduyudan yoksun" denildi.

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