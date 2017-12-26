AK Parti'den Abdullah Gül'e tepki!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ve tartışma yaratan sivillere yargı muafiyeti tepkisine AK Parti cephesinden Bülent Turan'dan yanıt geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, “kim olursa olsun” dedi.
Son dakika: AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepkiTuran, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:
"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”
HÜRRİYET
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