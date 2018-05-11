AK Parti'den açıklama: 25 Mayıs'ta yapılacak
Hükğmet adına açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cumartesi günü 7 bin 340 adayın mülakatının bitireleceğini ve seçim beyannamesinin 25 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir türlü çatıydı, kapıydı, pencereydi biz uzlaşmaya varamayan, daha sonra ‘bari meclise dönük bir şeyler yapalım’ diyerek kendi aralarında bir ittifak oluşturan siyasi partilerin bu süreçteki girişimleri, milletvekili alışverişleri, taşımalı sistem getirip götürmeleri göstermiştir ki, bu ülkeyi yönetebilecek, böyle zor bir coğrafyada bu ülkeyi taşıyabilecek kadrolar ak kadrolardır, taşıyabilecek lider de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eski sisteme dönmeyi kendilerine vizyon edinmiş, Erdoğan’ı yıkmayı kendilerine hedef edinmiş kadroların Türkiye’yi yönetme gibi bir iddiası zaten olamaz” diye konuştu.
Cumartesi gününe kadar 7 bin 340 adayın mülakatını bitireceklerini söyleyen Ünal, "14 komisyon milletvekili adaylarının mülakatını yapıyor. Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız. Seçim beyannamesi 25 Mayıs'ta açıklanacak" dedi.
NTV
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