AK Parti'den açıklama: Karar yok hükmünde
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ambargosunu delmek suçundan yargılanan ve hakkında karar açıklanan Hakan Atilla ile ilgili AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararını yorumladı.
Ünal, "ABD'deki karar hukuk faciasıdır, yok hükmündedir" değerlendirmesini yaptı.
Ünal Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "ABD'de kurulan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan kumpas davasından çıkan karar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir, bir hukuk faciasıdır ve yok hükmündedir.
ABD'de bir çadır mahkeme tarafından yürütülen bu dava; hakimi, savcısı, tanığı ve delilleriyle tamamen FETÖ’nün bir tiyatrosudur. Dava, içerideki gayrı milli unsurların da bir kez daha açığa çıkması bakımından turnusol vazifesi görmüştür.
Türkiye kendisini bağlayıcı olan BM’nin ambargo kararlarına riayet etmiştir. ABD’nin tek taraflı ambargo kararının ise ne Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü yoktur. Türkiye egemen bir devlettir. Bunun gereklerini de yerine getirmeye muktedirdir.
Dün ulusal ölçekte gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık Yargı Darbesi'nin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin bugün 17-25'in küresel versiyonunda yine Türkiye aleyhinde işlevsel bir aparat olarak kullanıldığını görüyor ve bu hususta da takdiri yüce milletimize bırakıyoruz."
ABD'de yaklaşık 4 haftadır görülen Hakan Atilla davasında jüri üyeleri Atilla hakkındaki 6 suçlamadan beşini kabul etmişti.
NTV
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