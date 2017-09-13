AK Parti'den açıklama: Meclis'e sunulacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı hükümet adına açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, iç tüzük değişikliği ile ilgili parti gruplarının tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirtti.
Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Meclis Başkanlığı ve grup başkanlıkları seçimlerine ilişkin soru üzerine Ünal, "Bunlar gündemimizde değil. Günü geldiğinde gerekli değerlendirmeler yapılacaktır" dedi. Ünal, içtüzük değişikliğine ilişkin soru üzerine de, "Daha önce yapılmış bir çalışma. 26 maddelik bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Meclis Başkanlığımız bütün bu çalışmaları partilerin tasvibine sunacak. Parti grupları da kendi tekliflerini TBMM Başkanlığı'na sunacaklar. Diğer grupların da mutabakatı aranarak yeni bir içtüzük çalışması gerçekleştirilecek" yanıtını verdi
TRT
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