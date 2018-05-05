AK Parti'den aday olan Caner'den tepkilere yanıt
Uzun yıllardır televizyonda katıldığı evlilik programlarından tanıdığımız ve geçtiğimiz günlerde intiharı ile sosyal medyayı sallayan Caner Toygar, AK Parti'den aday adayı olmasını eleştirenlere yanıt verdi.
24 Haziran seçimleri için AK Parti'den aday adayı olan müzmin bekar Caner Toygar, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından, "Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık." diyerek tepki gösterdi.
İşte Caner Toygar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım:
Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık siz ATM'lerden para çekmeye benzinliklerden erzak almaya çalışırken bizim kafamızdan mermiler geçiyordu sözde vatan severler sizi kafamın üstünden gecen mermi seslerini iyi dinle bu vatan sizin gibilere kalırsa 1 dakikada satarsınız bu vatanı ama biz bu vatan için canımızı veririz aramızdaki fark bu
HABERLER
DİĞER HABERLER
Mersin'de FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında Mersin'de operasyonlar düzenlendi.
Yunan askerinin gözaltına aldığı işçi iade edildi!
Yunan askerinin gözaltına aldığı kepçe operatörü serbest bırakıldı.
AYM: Su kaynağını kirletmek hak ihlalidir
Anayasa Mahkemesi, su kaynaklarına kanalizasyon suyu dökülmesi ile ilgili kararını verdi.
Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Türkiye'nin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor.
Aksaray'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında Aksaray'da operasyonlar düzenlendi.