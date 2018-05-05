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AK Parti'den aday olan Caner'den tepkilere yanıt

AK Parti'den aday olan Caner'den tepkilere yanıt.14633
  • Giriş : 05.05.2018 / 17:25:00

AK Parti'den aday olan Caner Toygar'dan tepkilere yanıt gecikmedi.

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Uzun yıllardır televizyonda katıldığı evlilik programlarından tanıdığımız ve geçtiğimiz günlerde intiharı ile sosyal medyayı sallayan Caner Toygar, AK Parti'den aday adayı olmasını eleştirenlere yanıt verdi.

24 Haziran seçimleri için AK Parti'den aday adayı olan müzmin bekar Caner Toygar, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından, "Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık." diyerek tepki gösterdi.

İşte Caner Toygar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım:

Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık siz ATM'lerden para çekmeye benzinliklerden erzak almaya çalışırken bizim kafamızdan mermiler geçiyordu sözde vatan severler sizi kafamın üstünden gecen mermi seslerini iyi dinle bu vatan sizin gibilere kalırsa 1 dakikada satarsınız bu vatanı ama biz bu vatan için canımızı veririz aramızdaki fark bu

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