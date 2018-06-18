AK Parti'den Adil Öksüz açıklaması!
Hükümetten önemli bir açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kritik isimlerinden olan Adil Öksüz ile ilgili açıklama geldi.
Bozdağ: "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım."
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
BEDELLİ ASKERLİK
"TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak."
OHAL
"OHAL uzatılmayarak kaldırılabilir."
ADİL ÖKSÜZ İDDİALARI
"Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım."
TRT
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