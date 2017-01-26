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AK Parti'den Ahmet Türk'e kelepçe tepkisi

AK Parti'den Ahmet Türk'e kelepçe tepkisi.23588
  • Giriş : 26.01.2017 / 14:50:00

AK Partili Ensarioğlu, Ahmet Türk'e takılan kelepçeye tepki gösterdi.

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Açılan soruşturma kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak tutuklanan 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün dün eli kelepçeli olarak hastaneye götürülmesine AK Parti saflarından tepki geldi.

Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu mahkemelerin karar vereceğini belirten Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Dün Ahmet Türk’e uygulanan muamele doğru bir muamele değildi. İnsanlara, yaşına ve konuma uygun göre muamele edilmelidir. Kelepçe, kaçma olasılığı olan insanlara tedbir amacıyla takılır. Kaçmayacağı bilinen ve belli bir siyasi kişiliği olan insanlara insan onurunu koruyarak muamele etmek lazımdır. Dün yaşanan görüntü rahatsız edeci bir görüntüydü."

AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Abdurahman Kurt ise, Ahmet Türk’ün başından bu yana yaş, sağlık sorunları ve siyasi kimliği nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Kurt, "Keşke dünkü görüntüler keşke yaşanmasaydı. Doğu değildi. Herkes hukuk karşısında eşittir ama sağlık sorunları olduğu bilinen ve o yaşa gelmiş bir siyasi kimliği olan Ahmet Türk’e kelepçe takılması doğru değildi. Toplum vicdanını rahatlatılması için başından beri tutuksuz yargılanmalıydı" dedi.

AK Parti Batman eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen de, Ahmet Türk’ün, yaşı, sağlığı ve siyasi tutumları itibariyle tutuksuz yargılanması gerektiği hususunda kamuoyunun mutabık olduğu bir isim olduğunu belirterek, "Cezaevi uygulamalarının da belli bir nezaket ile yürütülmesi gerekir. Bu fotoğrafa ilişkin tartışma esası itibariyle Ahmet Türk’ün tutukluluk durumuna dair bir rahatsızlığın ifadesidir" diye konuştu.

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