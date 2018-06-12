AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması!
AK Parti hükümetinden açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik sürecinin kısaltılmasının bedelliye mukabil olduğunu belirtti.
Elitaş, "Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk'te katıldığı televizyon programında bedelli askerlikle ilgili soruya da yanıt verdi. Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:
"750 - 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."
HÜRRİYET
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