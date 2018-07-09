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AK Parti'den bedelli için açıklama

AK Parti'den bedelli için açıklama.13341
  • Giriş : 09.07.2018 / 09:33:00

AK Parti hükümetinden bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.

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Otomatik Sallanan Beşik

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, binlerce kişinin merakla beklediği bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı. Muş, askerlik düzenlemesi nedeniyle Meclis'in ertelenebileceğini söyledi.

Seçim sonrası ana gündem maddesi olarak belirlenen bedelli askerlik düzenlemesinin Temmuz ayına yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik konusu nedeniyle Meclis'in 15 Temmuz'dan sonra 1 Ekim'e kadar gireceği tatilin ertelenebileceğini söyledi.

"ACİLİYET VE ZARURİYETE GÖRE MECLİS'İN ÇALIŞMA TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR"

Başkanvekili Muş, "Meclis, otomatik hareket eden bir yapıda değil. Yani şu tarihte açılacak kapılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz bunu grup önerileriyle çalışma takvimini değiştirebiliyoruz ki geçmişte de böyle oldu. Toplumlun önceliklendirdiği ihtiyaç duyduğu alanlardaki aciliyet ve zarurete göre Meclis'in çalışma tarihleri değişebilir."

"PARTİLERİN ALACAĞI ORTAK KARAR BELLİRLEYECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da "Kararın ne olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak." demiş ve "Partilerin Meclis grupları 15 Temmuz'dan sonra bir çalışma kararı alırlarsa Anayasa gereği Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girecek. Ne olacağını Meclis'te grubu olan siyasi partilerin ortak alacağı karar belirleyecek. Şu anda hem Meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

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