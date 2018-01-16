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AK Parti'den CHP'ye sert tepki

AK Parti'den CHP'ye sert tepki.17930
  • Giriş : 16.01.2018 / 17:24:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'ye tepki gösterdi.

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Sepet Beşik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Ünal, Türkiye'nin siyasi çekişmelerinin ülkeye verdiği zararı dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye'nin etrafı kuşatılırken ABD, Kuzey Suriye'de Sınır Güvenlik Birimi adı altında bir 'terör devleti'nin hazırlıklarını yaparken, anamuhalefet partisi tüm bu kuşatma harekâtının içerideki sözcülüğüne soyunarak en başta kendi kurucusuna ve seçmenlerine ihanet etmektedir" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal,sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı. Dünyada büyük değişimlerin yaşandığı dönemlerin olduğunu vurgulayan  Ünal, Türkiye'nin bu değişimlerin aktörlerinden birisi olmasın diye hep bir  mekanizma tarafından kendi içerisine hapsedilmeye, darbelerle ve iç  karışıklıklarla oyalanmaya çalışıldığını belirtti.  Ünal, Türkiye'nin iç çekişmelerle enerjisini tükettiğine işaret  ederek, "1960'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllar, birkaç istisna dışında ne yazık ki  'kayıp yıllar' olarak yakın tarihimizde yerini almıştır." ifadesini kullandı.

Dünyanın büyük değişimlerin eşiğinde olduğuna dikkati çeken Ünal,  şunları kaydetti: "2013'ten bugüne kadar her türlü yolu deneyerek yine Türkiye'yi kendi  içine kırmayı hedefliyorlar. Gezi'de, 6-7 Ekim olaylarında, 17-25 Aralık'ta ve 15  Temmuz'da yapılmak istenen şey budur. ?Türkiye'nin etrafı kuşatılırken ABD, Kuzey  Suriye'de Sınır Güvenlik Birimi adı altında bir 'terör devleti'nin hazırlıklarını  yaparken, ana muhalefet partisi tüm bu kuşatma harekatının içerideki sözcülüğüne  soyunarak en başta kendi kurucusuna ve seçmenlerine ihanet etmektedir.? Yanına marjinal grupları ve HDP'yi alarak isyan çağrılarında bulunan,  sokağı göstererek tehditler savuran ve bu konseptine uygun il başkanları göreve  getiren CHP, Türkiye'nin kararlılığı karşısında bir kez daha umduğunu  bulamayacaktır. İç karışıklık tehdidiyle hedeflerinden saptırılan, eskinin  Türkiye'sidir. Bugünün, güçlü ve bağımsız politikalar üretme kabiliyetine sahip  Türkiye'si, bölgesinde terör koridoru oluşturulmasına bu kirli politikanın iç ve  dış aktörlerine rağmen müsaade etmeyecektir. Yenileceksiniz."

TRT

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