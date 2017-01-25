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AK Parti'den 'Devlet Bahçeli'li mesaj

AK Parti'den 'Devlet Bahçeli'li mesaj.21683
  • Giriş : 25.01.2017 / 19:31:00

AK Parti'nin hazırladığı "referandum" kitapçığında Devlet Bahçeli'nin de olduğu bir fotoğraf paylaşıldı.

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AK Parti, referandum için çalışmalarına çoktan başladı. Parti'nin hazırladığı kitapçıkta Bahçeli'nin de olduğu bir fotoğraf paylaşılıyor.

Ön ve arka yüzünde “Kararımız evet” yazan kitapçıkta, sistem madde madde anlatıldı.

Kitapçıkta “birlik ve uzlaşma” başlığının altında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Adli Yıl açılış töreninde birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı.

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