AK Parti'den 'Devlet Bahçeli'li mesaj
AK Parti, referandum için çalışmalarına çoktan başladı. Parti'nin hazırladığı kitapçıkta Bahçeli'nin de olduğu bir fotoğraf paylaşılıyor.
Ön ve arka yüzünde “Kararımız evet” yazan kitapçıkta, sistem madde madde anlatıldı.
Kitapçıkta “birlik ve uzlaşma” başlığının altında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Adli Yıl açılış töreninde birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı.
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