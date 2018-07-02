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AK Parti'den flaş Akşener açıklaması

AK Parti'den flaş Akşener açıklaması.25239
  • Giriş : 02.07.2018 / 13:52:00

AK Parti'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

AK Parti hükümetinden açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapıldığı iddia ediken başkan yardımcılığı ile ilgili konuştu ve haberleri yalanladı.

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