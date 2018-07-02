AK Parti'den flaş Akşener açıklaması
AK Parti hükümetinden açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapıldığı iddia ediken başkan yardımcılığı ile ilgili konuştu ve haberleri yalanladı.
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