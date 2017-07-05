AK Parti'den flaş OHAL açıklaması
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da darbeye kalkışması sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, OHAL'in uzatılması gerektiğini savundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, "Hiçbir hükümet ülkeyi OHAL ile yönetmek istemez ama 15 Temmuz hain darbe girişi sonrası zaruri hale geldi. OHAL sürecini hayata geçiren şartlar ortadan kalkmışsa OHAL'i kaldıralım ama bence kalkmadı. OHAL'in uzatılması gerektiği kanısındayım ama kararı Meclis verecek" dedi.
HABERTURK
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