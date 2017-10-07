AK Parti'den Gökçek açıklaması!
İstifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, böyle bir istifanın istenmediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren ve günlerdir kulislerde istifa edeceği konuşulan Gökçek hakkında son açıklama AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.
AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, şöyle konuştu:
"Melih Bey'i Cumhurbaşkanımız çağırmadı. Melih Bey kendisine projeleri anlattı. Bir istifa talebi söz konusu değil. Ama bizim dört aydan beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Cumhurbaşkanımızın sahneye tekrar dönmesiyle birlikte her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri, hükümeti elden geçiriyor. Yani bütün bu elden geçirmelerin amacı 2019'a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanına, herhangi bir belediye başkanına herhangi bir kendisini siyasi güvence altında görmesi söz konusu olamaz. Şunların istifası istenecek, bunların istenmeyecek diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız 'biz bir ekip ruhu ile hareket ediyoruz. Biz de partinin değeri anlamı üstün ve kıymetlidir' dedi. Makamı alırken sorun çıkarmayanlar, 'Makamı boşaltın' denildiğinde niye sorun çıkarsınlar? Aslında her şey çok açık, bir süreç devam ediyor. Bu süreç içinde herhangi bir şey olduğunda ilk siz duyacaksınız. Melih Gökçek özelinde bu tartışmanın yaşanması doğru değil. Melih Bey ile görüşmenin içeriği projeler ve randevudur. Bunun dışına çıkılması söz konusu olmadı."
TRT
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