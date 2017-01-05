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AK Parti'den 'İzmir' için ilk açıklama

AK Parti'den 'İzmir' için ilk açıklama.20762
  • Giriş : 05.01.2017 / 17:41:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 17:43:55

İzmir'de yapılan hain saldırı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.

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İzmir adliyesinin girişinde bir araçta meydana gelen çatışma ile ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar'dan açıklama geldi.

2 polisimizin şehit düştüğü saldırı ile ilgili bilgi veren Hotar, İzmirli vatandaşları provakasyona gelmemeleri konusunda uyardı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Nükhet Hotar şunları söyledi:

İzmirlilerden provokasyona gelmemelerine ve bu haineler fırsat vermelerini rica ediyorum.

En büyük duamızın yaralılarımızın bir an evvel iyileşmesi yönünde.

Patlamadan yaklaşık 1 saat önce “İzmir’de neden patlama olmuyor” şeklinde tweetler atıldığını görüyorduk.

Türkiye üzerine kurulan tuzakların farkında olmalıyız.

Bir acı haber de Çorum'dan geldi: 1 şehit

İzmir'de bir bombalı araç daha!

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