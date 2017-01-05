AK Parti'den 'İzmir' için ilk açıklama
İzmir adliyesinin girişinde bir araçta meydana gelen çatışma ile ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar'dan açıklama geldi.
2 polisimizin şehit düştüğü saldırı ile ilgili bilgi veren Hotar, İzmirli vatandaşları provakasyona gelmemeleri konusunda uyardı.
CNN Türk canlı yayınında konuşan Nükhet Hotar şunları söyledi:
İzmirlilerden provokasyona gelmemelerine ve bu haineler fırsat vermelerini rica ediyorum.
En büyük duamızın yaralılarımızın bir an evvel iyileşmesi yönünde.
Patlamadan yaklaşık 1 saat önce “İzmir’de neden patlama olmuyor” şeklinde tweetler atıldığını görüyorduk.
Türkiye üzerine kurulan tuzakların farkında olmalıyız.
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