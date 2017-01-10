AK Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
Dün basında çıkan CHP Genel Başkanı Kemak Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin AK Parti'ye üye olduğu haberleri AK Parti tarafından yalanlandı.
Celal Kılıçdaroğlu, son dönem yaptığı açıklamalarla ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet olmuş, AK Parti'nin yanında yer almıştı.
AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu" yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Parti Tüzüğümüzün ve Teşkilat İç Yönetmeliğimizin üyelikle ilgili kurallarına göre, üyelik için talep formu doldurmak, üyelik kaydı anlamına gelmemektedir. Etik ölçütler itibarıyla, ismi geçen kişinin üyelik işleminin tekemmül ettirilmesine olumlu bakılmamaktadır. Talep formunu alan, üyelik işlemi gerçekleşmeden süreç ikmal edilmiş gibi açıklama yapan ve bunu kamuoyuyla paylaşan ilçe başkanımız, özensiz ve dikkatsiz davranışı sebebiyle sözlü olarak uyarılmıştır. İlgili kişinin AK Parti'ye üyelik talebi, etik nedenlerle kabul edilmeyecektir. AK Parti, kuruluşundan bugüne üyelik çalışmalarını titizlikle yürüten ve belli ilkeler ışığında bu başvuruları karara bağlayan bir partidir. Bu çerçevede şu hususu özellikle belirtmekte fayda var; AK Parti, hiç kimsenin şahsi hesaplaşmasına zemin yapılacak bir parti değildir. Partimiz aynı şekilde aile mahremiyetinin korunmasına da büyük bir önem vermektedir."
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