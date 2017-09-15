AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

Giriş : 15.09.2017 / 09:14:00

15.09.2017 / 09:14:00 Güncelleme : 15.09.2017 / 12:13:29

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yaptı.