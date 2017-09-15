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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!.17930
  • Giriş : 15.09.2017 / 09:14:00
  • Güncelleme : 15.09.2017 / 12:13:29

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Hükümet adına açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne lider ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatabı olabileceğini belirtti.

Mahir Ünal, "Pazarlıkla oturduğu koltuk ve sahip olduğu meşru statü üzerinden her şeyi  gayrimeşru ilan etmekten, ülkemizin milli güvenlik meselelerini siyasi malzeme  yapmaktan ve bu milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanına Türkiye düşmanı lobilerin  ağzıyla saldırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu lider değildir ve liderimizin  muhatabı da değildir." ifadelerini kullandı.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun "siyasi ve insani nezaket sınırlarını çiğneyen açıklamalarda"  bulunduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye düşmanı ülkelerle el ele  yürüttüğü Erdoğan nefreti ve düşmanlığı hiçbir etik, hiçbir kutsal, hiçbir ahlaki  değer ve gelenek tanımaz boyutlara ulaşmış, devlete ve millete ihanet noktasına  varmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kaset komplosu ile genel başkan olup, girdiği tüm seçimleri kaybeden,  hayatının hiçbir döneminde bedeli ödenmiş bir başarıya sahip olmayan  Kılıçdaroğlu'nun her seferinde yalancı pehlivanlar gibi meydan okuması, yalan ve  iftiralar üzerinden siyasetin gündemini işgal etmesi artık sıkıcı bir hale  gelmiştir. Pazarlıkla oturduğu koltuk ve sahip olduğu meşru statü üzerinden her  şeyi gayrimeşru ilan etmekten, ülkemizin milli güvenlik meselelerini siyasi  malzeme yapmaktan ve bu milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanına Türkiye düşmanı  lobilerin ağzıyla saldırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu lider değildir ve  liderimizin muhatabı da değildir.

Bürokrat olduğu dönemde SSK'yı batırıp genel afla kurtulan, 15 Temmuz  hain darbe girişiminde kontrollü bir şekilde kaçan, sonrasında bile devletimizin  FETÖ ve PKK ile olan mücadelesinde terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan  Kılıçdaroğlu'nun bu pervasızlığının, geçmişte olduğu gibi bugün de yine kulağına fısıldanan ve 'iktidara operasyon yapılacağına' yönelik vaatlerden kaynaklandığı  son derece açıktır."

TRT

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