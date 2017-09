AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hükümet adına açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne lider ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatabı olabileceğini belirtti.Mahir Ünal, "Pazarlıkla oturduğu koltuk ve sahip olduğu meşru statü üzerinden her şeyi gayrimeşru ilan etmekten, ülkemizin milli güvenlik meselelerini siyasi malzeme yapmaktan ve bu milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanına Türkiye düşmanı lobilerin ağzıyla saldırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu lider değildir ve liderimizin muhatabı da değildir." ifadelerini kullandı.Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi ve insani nezaket sınırlarını çiğneyen açıklamalarda" bulunduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye düşmanı ülkelerle el ele yürüttüğü Erdoğan nefreti ve düşmanlığı hiçbir etik, hiçbir kutsal, hiçbir ahlaki değer ve gelenek tanımaz boyutlara ulaşmış, devlete ve millete ihanet noktasına varmıştır." değerlendirmesinde bulundu.Mahir Ünal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Kaset komplosu ile genel başkan olup, girdiği tüm seçimleri kaybeden, hayatının hiçbir döneminde bedeli ödenmiş bir başarıya sahip olmayan Kılıçdaroğlu'nun her seferinde yalancı pehlivanlar gibi meydan okuması, yalan ve iftiralar üzerinden siyasetin gündemini işgal etmesi artık sıkıcı bir hale gelmiştir. Pazarlıkla oturduğu koltuk ve sahip olduğu meşru statü üzerinden her şeyi gayrimeşru ilan etmekten, ülkemizin milli güvenlik meselelerini siyasi malzeme yapmaktan ve bu milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanına Türkiye düşmanı lobilerin ağzıyla saldırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu lider değildir ve liderimizin muhatabı da değildir.Bürokrat olduğu dönemde SSK'yı batırıp genel afla kurtulan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kontrollü bir şekilde kaçan, sonrasında bile devletimizin FETÖ ve PKK ile olan mücadelesinde terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu'nun bu pervasızlığının, geçmişte olduğu gibi bugün de yine kulağına fısıldanan ve 'iktidara operasyon yapılacağına' yönelik vaatlerden kaynaklandığı son derece açıktır."TRT