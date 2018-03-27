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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki.17930
  • Giriş : 27.03.2018 / 17:21:00

AK Partili Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi. Ünal, Türk siyasetinin çok ağır bir mitomani vakasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

"Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur" değerlendirmesinde bulunan Ünal, paylaşımında mitomani kelimesinin sözlük anlamına da yer verdi

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